Vootele Päi: kiriku poliitiline patuelu teeb usuleigusest usupõlguse

Mõni aasta tagasi poleks kedagi huvitanud, kui palju saab EELK katuseraha või kas kirikutele tehakse piirangute suhtes erandeid, kuid tänane avalikkuse pahameel kiriku vastu on kirikuisade kasvava poliitilise aktiivsuse tulemus, millel on pikaajalised tagajärjed.

Kui kirik institutsioonina hakkab pühasõna lugemise asemel tegema poliitikat, siis võib see mobiliseerida kitsamat kogukonda, kuid seda valdava enamuse tõrjumise hinnaga. Kiriku politiseerimine mammona ja mõjuvõimu eesmärgil on libe tee, sest ühiskonna passiivsus ja usuleigus pöördub hoopis antipaatiaks. Usu ja poliitika koitus võib tuua osapooltele lühiajalist edu, kuid kui poliitikute jaoks on kohanemine ellujäämisoskus, siis kirik peaks vaatama valimistsüklist kaugemale. Osav poliitik korjab oma hääled kirikuga või kirikuta, kuid kirikule on nurjunud poliitabielule järgnev purgatoorium valuline, kui mitte saatuslik.