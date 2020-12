Ülemiste keskuse juht: sulgemise korral peame minema panga jutule

Peaks olema jah ja see on väga harjumuspäratu. Jõulude ajal on arvud olnud hästi suured, aga kui praegu vaadata külastatavust, siis see on Harju keskmine, mis sarnaneb juuni või juuliga ja seda hoolimata rakendatavatest meetmetest. 50 protsendi täitumuse nõue oli tegelikult juba inimeste poolt ise ära reguleeritud. Nad lihtsalt ei käi, sest kolmandik inimestest ka tegelikult pelgab viiruse levikut. Nende valik on juba tehtud – nad lihtsalt ei käi ostukeskustes. Ma arvan, et ühiskonnas on inimeste iseregulatsioon alahinnatud motivaator, alati ei ole vaja kõike reglementeerida.

See oli hästi konstruktiivne vestlus. Ei tekkinud ülemõtlemist ega asjade ülevõimendamist. Sõnum oli ikkagi see, et tehke kõik endast olenev, et inimesed võimalikult vähe üksteisega kokku puutuksid. Seda me oleme ka teinud. Tollel kohtumisel tegime valitsuse liikmetele selgeks, milline on reaalne olukord. Peaminister või teised valitsuse liikmed võib-olla ei tea kohapealset olukorda. Näiteks kas 50 protsendi reegel on täidetud või mitte. Ma olin hämmingus, et kaupmehi võeti diskussiooni võrdväärse partnerina asja arutama. See oli meeldiv üllatus.