Eesti on praeguseks liitunud viie vaktsiinitootja –​ Ast­raZeneca, Jannsen Pharmaceutica NV, Pfizer/BioNTechi, Curevaci ja Moderna eelostulepingutega, mis tooks vaktsiini hulgal, millest piisaks 2,1 miljoni inimese vaktsineerimiseks. Kuigi Eestis nii palju inimesi ei ole, aitab suurem kogus hajutada riske – vaktsiinide arendus võib ootamatult takerduda, pole kindel, kui kauaks need vaktsiinid kaitset annavad ja kas järgmisel hooajal tuleks uuesti end vaktsineerida.

Eesti lubab Covid-19 vaktsiini järgmise aasta jooksul pakkuda kõigile elanikele tasuta. Vaktsineerimine on Eestis vabatahtlik. Eesti vaktsineerimisplaanist selgub, et novembri seisuga oleks kolm inimest viiest ehk 59 protsenti elanikkonnast valmis end vaktsineerima. Kolme kuu jooksul, mil sotsiaalministeerium elanike suhtumist on uurinud, pole see osakaal muutunud.