Pühadeaeg tekitab stressi, sest seame endale ja elule ebarealistlikke ootusi. Ka igasugune teave taustal võimendab ärevust. Sellelt väetiselt võrsub aga väga kergesti pettumus, pinge ja sihitu viha. Abitusetunne, et asjad ei lähe nii, nagu tahaks. Kes on süüdi?a Loomulikult kallim!

Toas on Oliver uinunud ja Mia püüab sama teha. Aga laeng ei kao, iga linaserv, mis vastu nahka riivab, mõjub erutavalt. See läheb nagu laviin... mõned silitused hiljem vallandub pinge.

Eksivad ka veed, kes kogu vägivallateema tugevama soo kapsamaale veeretavad. Kui relvadeks on sõnad, tekitavad naised partnerile sama tõsiseid vigastusi. Lähisuhtevägivald vaimses vormis on Eesti kodus tavaline. Peamiselt sellepärast, et me eitame selle olemasolu ja teeme halva mängu juures head nägu. Me ei tunne seda ka ära, kuna mõlemad pooled mängus eelistavad endale (ja teisele) valetada.