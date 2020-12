Manuela Pihlap: viirus ei levi televiisori kaudu

Tõsiasi, et haigus levib ennekõike seal, kus inimesed elavad tihedamalt – paneelmajade rajoonides, mida Ida-Virus, aga ka Lasnamäel on suurel hulgal –, on suhteliselt hästi teada, aga see lihtne fakt jutuks ei tule. Põnevam on omistada kõik erilisele vene eripärale.

Meedial kahtlemata on oma mõju inimkäitumisele, aga Ida-Virumaa elanikel on teised, üsna objektiivsed põhjused olla piirangute vastu. Need on palju lihtsamad: nad ei taha jääda töö ja sissetulekuta. Needsamad mured on inimestel üle Eesti ja üle maailma. Just see, mitte mõni doktor Malõševa, määrab tegelikult inimeste käitumist ja suhtumist.