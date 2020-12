Kontmees ilmus kooljakuul

Esmamulje raamatust on rabav. See rabab roosaga. On see nüüd fuksia või kisub pigem neooni kanti? Mööda vaadata temast igatahes ei saa. Lastekirjanduse sõbra, samas siiski juba vanainimesena on siinkirjutajal tekkinud umbusk roosade raamatute vastu. Kui silmanägemine taastub, võib näha kaanel roomavate tigudega kaetud kontmeest ja siis on selge, et printsessid ja haldjad ja muusuguse ilulemise võib heaga mängust välja arvata.