Sõna on tegu. Viivi Luige kõnetamised

Teadus ja tehnoloogia võivad meid aidata ja küllap aitavad seegi kord, aga pääsemine pole teaduses ega tehnoloogias. Pääsemine on iseenda alandlikkuse, võib-olla koguni tühisuse tajumises (igaviku mõõtkavas), avanemises ilule ja hingestatusele, mitte aga omakasule. Tõsi ju on, et loobumine sellest, kuhu ja milleni oleme juba jõudnud, tõlgendub kaotuse või allaandmisena. Aga seda üksnes võitluse paradigmas. Jõudmist ja arengut olemegi käsitanud võitlusena progressi nimel. Lõputu progressi võrdkujuks on saanud ütlemine: «Selleks et paigal püsida, tuleb joosta kõigest väest, ja et teise kohta jõuda, selleks tuleb joosta kaks korda kiiremini.»