Fantaasiad, mis saanud tõuget nii folkloorist kui ka popkultuurist

Kes vähegi on näinud «X-mehi», kujutab üsna kenasti ette, mis õhustik võib romaanis valitseda. Liigagi lihtne oli asendada nimi Säde nimega Rouge ning mõelda Loganit Sädeme mentori asemele. Kuigi Logan ei ole Rouge’ile päris see, mis Kaur Sädemele.

Küllap on see aga aja märk. Üles on kasvanud põlvkond, kes on popkultuurist niivõrd läbi imbunud, et mõtleb, tunneb ja tegutseb selles maailmas. Superkangelaste maailm on oma. Hea, kui midagi originaalset liitub olemasolevaga, aga pole paha, kui arendada olemasolevat maailma omal moel edasi. Ei ütle, et see oleks otseselt fan-fiction, aga sinnakanti kisub küll. Sootak on lisanud juba teada-tuntud maailmale eesti hõngu. Päris sugri-mugri doom’i ta ei arenda, küll aga on süvenenud eesti pärimusse, täpsemalt maailma loomisse. Sootaki idee hingelinnust näib olevat folkloorset päritolu, aga päris kenasti kohandatud fantaasiamaailmaga.

Kogu eelnev jutt ei tähenda aga, nagu romaanil poleks omaette väärtust. On ikka. Päris huvitav oli lugeda, kuidas Sootak joonistas kogu keskkonna detailselt ja kenasti välja. Samas võimalik, et seda kõike saanuks tihendada. Mõni katke siit välja, mõni sealt oleks ehk romaanile hästi mõjunud. Samas oli lugu kuidagi skemaatiline. Liha polnud veel kasvada jõudnud, aga ehk kunagi ikka? Et kõik oleks otsekui käegakatsutav, mitte hüpoteetiline.

Mis siis toimub? Kuna kohalik arst kinnitab aastaid ja aastaid vanematele, et nende tütar on vaimuhaige, sest tajub maailma väljaspool meie maailma, tuleb ta saata vastavale ravile. Kohta, mis on isoleeritud. Ja niimoodi satubki Mirtel Marie Oja andekate laste kooli, kus temast saab Säde. Selliste laste, kellel kõigil on erivõimed. Säde on hingelind, tema mentor aga Sädeme lehelind. Hingelind on suur haruldus, lehelind aga tema kaaslane.

Ja siis muidugi on seal olemas oma kurjamid. Üks neist kurjamitest on kogu aeg tagaplaanil. Ja kuidagi ootamatult, vupsti, on ta kohal ja teeb paha. Võimalik, et ka seda saaks veidi veenvamalt esitada. Et asi ei oleks nii deus ex machina.

Noorteka element seisneb aga peamiselt selles, et Sädeme mentor Kaur ja Säde on esimesest silmapilgust peale teineteisest kõrvuni sisse võetud. Kirjanik seletab seda kõike saatusega. Sellega, et need kaks on Sädeme sünnist saati kokku loodud. Hingelind ja lehelind. Koos on nad üks, täiendavad teineteist. Niisiis maagia ja elu? Tuleb tunnistada, et see on ütlemata ilus ja armas. Ja võimalik, et mõnikord nii ongi. Enamasti aga on mistahes kooselu, mistahes suhe töö. Armunud olek saab otsa, algab argipäev. Millised suhted peavad vastu? Ainult sellised, kus armunud suudavad aktsepteerida teist inimest nii, nagu ta on. Koos kõikide vigadega. Ja mäletada ainult head.