Kuidas kodu jõuluks ehtida? Põhjamaine kasinus on üks variant

Tänavu tulevad jõulud olude tõttu eriti perekesksed. Juba advendiaja alguses jäid õhtutundidel läbi Eestimaa sõites silma nii tuhandetel akendel säravad elektriküünlad kui ka aedu ja maju ilmestavad tulukesed. Nüüd piisab õrnast lumekirmest, et need ilupõõsastel ja -puudel, rõdupiirdeil, välistreppidel, katuseäärtel jm vonklevad valgusketid muutuks eriti meeliülendavaks. Muidugi – elava tule lumma vastu ei saa, üksainuski värelev küünlaleek mõjub juba pidulikult, ja mida rohkem küünlaid läita, seda helgemaks ja hubasemaks elamine muutub. Tänapäeval on küünalde valik tohutu. Alates iga stiiliga harmoneeruvatest valgetest majapidamisküünaldest ja lõpetades käsitööna valmistatud aroomiküünaldega. Neil kõigil on oma kindel põlemisaeg. Samal ajal kui mõnusat meelõhna levitavad kärjelehest küünlad põlevad üpris ruttu ära, siis neljatahise koguka lauaküünla leeke saab imetleda ligi sada tundi. Iga küünla «iseloomu» aitab rõhutada stiilne küünlajalg, -alus, hoidik, kandelaaber või latern, olgu siis disainiklassikast või tänavusest uudistoodangust.