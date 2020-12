Seda küsimust ma kartsingi, et mida õieti teen. Aga esiteks, ma olen emeriitprofessor, teiseks, mõni aasta tagasi vahetati mul südamemootori väljalaskeklapp ära. Pärast seda sööstsin uuesti tegevustesse, aga see lõppes kolm korda kiirabis... Ühesõnaga, ma ei hoolinud arsti hoiatustest, et pean ennast vaos hoidma ja käituma kuidagi teistmoodi. Ja siis, kui mind kolmas kord jälle kiirabiga ära koristati, teatati mulle, et vaata, Tepandi, kui sa nüüd veel meie sõna ei kuula, siis sure ära, meie sinuga enam ei jama. No mitte päris nii, aga... Ja siis ma kuulasin sõna, küll mitte hoobilt. Katkestasin kõik tegevused väljaspool meie Saue kodu. Alguses oli see väga-väga harjumatu, kõik asjad said pihta ja no ei olnud enam sedasamust... Tasapisi hakkasin nagu harjuma ja siis läksime Katriga (abikaasa Katri Aaslav-Tepandi – toim) järgmise sammu edasi. Mitte et me oleks midagi või kedagi kuskile maha jätnud, aga läksime edasi, teatrimängust edasi. Niisuguse teatud mõttes siiski natuke nagu väljamõeldud elu juurest päris elu juurde. Kusjuures keegi ei ütle, et teatri asjad, mis on andekate inimeste kirjutatud, lavastatud ja mängitud, ei ole päris, ikka on.