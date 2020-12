Peagi sai aga selgeks, et ­kordustrükk ei ole lahendus. Nii ­tegi näiteks Tartu Ülikooli laboratoorse arheoloogia professor Aivar Kriiska toona arvestuse, et 1935. aastal kirjutatud kiviaja umbes kuuekümne lehekülje kommenteerimiseks/korrigeerimiseks on vaja vähemalt sama palju või isegi enam lehekülgi.