Nädala plaat. Pöördumine vanade väärtuste poole

Margo Kõlar on vaimuliku muusika maailmaga olnud pikas kokkupuutes, juhendades sakraalmuusika ansamblit «Heinavanker», ka on tema loomepagasis rohkesti vaimuliku suunitlusega heliteosed. Pikk side on Margo Kõlaril Pirita kloostri, sealsete jumalateenistuste ja isa Vello Saloga. Ka plaadil kõlava «Pirita missa» loomine on saanud algimpulsi Vello Salolt. Tõnu Kaljuste tellimusel kanti 2009. aastal Kreegi päevadel Haapsalus ette teose esimene kontsertversioon koorile, orelile ja sümfooniaorkestrile. Praegune on kammerlikum variant.