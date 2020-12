Nädala plaat. nublu debüüt võtab mõmisema

nublu debüütalbumile on jõudnud varem avaldatud lood, aga ka uut materjali, kokku 14 lugu. Põhimõtteliselt ei ole tegemist ei best of’i ega puhtalt uue materjaliga, nii et kirik keset küla. Plaat on saadaval striimimiskeskkondades ning mõnevõrra üllatuslikult pressitud ka nii vinüülile kui vajutatud CD-formaati. Kumbki ei ole keskkond, kust nublut võiks oodata. Ta kuulub sellesse virtuaalmaailma artistide põlvkonda, kelle jaoks on valdavalt noore ja kärsitu publiku ealisi iseärasusi arvestades oluline toota mitte terviklikke kogumeid, vaid regulaarseid hitte. Mida rohkem hitte, seda rohkem saab olla lahutamatuks osaks publiku elus ja lühimälus. Tema leviku- ja kaitsealaks on voogedastuskanalid Soundcloud ja Youtube ning Spotify.