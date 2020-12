Aasta auk. Pidu katku ajal

Verises näos on muidugi midagi võimsat. Kui nägu on verine, jätab see mulje, et on elatud, ja on see elu siis parasjagu olnud vilets või mitte. Mingis mõttes on verine nägu ka väga demokraatlik nagu idee popmuusikastki. Verine nägu teeb kõik võrdseks, kasvõi lühikeseks ajaks – oled sa siis vürst või kassapidaja. Kui aga ulatatakse taskurätik ja veri saab pühitud, taastub enam-vähem asjade endine kord, identiteedid loksuvad paika ja igaüks läheb oma koju.