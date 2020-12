Aliinat otsides

«Ema on väga erutatud, et te helistasite.»

«Ei tea. (Naerab.) Ütles, et me helistaksime – nüüd helistamegi.»

«Olen väga rõõmus. Tahtsin öelda, et olete Eestis kõige kuulsam Aliina.»

«Eestlaste jaoks on see müstiline, sest me teame lapsepõlvest seda nime...»