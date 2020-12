Kus on Kördiööbiku park ja mis on Rutka oos? Looduse- ja kirjamees Juhani Püttsepp juhatab avastama kahtteist Eesti paigakest

Autoga saab lähemale sõita ja siis tuleb oma jalaga astuda. Mis nii viga minna, kui on võimalik sammuda omas Eestis. Kunstiteadlane Kaia Lehari on kirjutanud: «Rändur tunneb maad jalge all, taevast ja õhku enda ümber ja üle, lõhnu, sooja ja külma. Nägemine sõltub kõigist meeltest ja ei domineeri. Rändaja on maastiku sees.»