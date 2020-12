Läheduse eri vormid

Kui nõustume, et lähedus võib eksisteerida eri liikide vahel, tundub kummaline, et Eestis on nii palju ängi põhjustanud mõte lähedusest sama inimsugupoole sees. Paljudes ühiskondades teatakse, et füüsilist – ja samas aseksuaalset – lähedust esineb, Koreas kutsutakse seda 스킨십, mille tõlkevasteks võiks olla «nahksus». Üleseksualiseeritud läänemaailmas, sealhulgas Eestis, tundub inimnahkade kokkupuutel olema kahtlane seos seksiga, mis muudab eriti plahvatusohtlikuks meeste läheduse ohu. Sestap on «tugevamal sugupoolel» meie kultuuriruumis ohutu üksteist a) kiiresti kätelda, b) rutuga õlale patsutada, c) rüseleda palliväljakul või d) juba korralikult üksteisel silm siniseks lüüa. Duaalne eristamine teljel «homo» või «hetero», «oma» või «võõras» välistab arvatavasti palju inimlikku, kuid nii on meid kasvatatud. Vormid lõikavad piparkoogitainast ja mitte vastupidi.