Välismaa lühiuudised

Poolakate usk katoliku kirikusse on vähenemas

Poolakad on kaotamas usku katoliku kirikusse, seda pärast vaimulikega seotud seksiskandaale ja proteste kiriku toetatud peaaegu täieliku abordikeelu vastu, selgus neljapäeval avaldatud küsitlustulemustest. Kui septembris suhtus katoliku kirikusse positiivselt 49 protsenti poolakaid, siis detsembris oli neid 41 protsenti, selgus CBOSi instituudi küsitlusest. Kirikuga ei olnud septembris rahul 41 protsenti ja detsembris 47 protsenti küsitletutest. Kiriku mainet on kahjustanud mitu skandaali. Alles oktoobris astus tagasi piiskop seoses kahtlustustega, et ta varjas laste seksuaalset väärkohtlemist. AFP/BNS