Seadsid tänavu eesmärgiks saada superlitsents. Aasta kujunes peadpööritavaks ja veel mõni kuu tagasi tundus eesmärgi saavutamine kahtlane, ometi said selle lõpuks tehtud. Kas jääd lõppeva aastaga rahule?

Eks see kindlasti on pluss. Võtab järgmiselt aastalt natukene pinget maha. Aasta lõppu sain mõnusa jõulukingi F1 testi näol. Samas olen hooajas natuke ikkagi pettunud. Veel eelmine aasta olin F3-sarjas Yukist (järgmine aasta AlphaTauri F1 meeskonda kuuluv Yuki Tsunoda – toim) igat moodi ees. See aasta mul lihtsalt ei olnud võimalust võidelda F1 koha eest. Sellest oli natuke kahju, aga aasta lõppes paremini, kui algas.