Mida siis teha? Lihtsalt öeldes peaks rahval varuks olema üks ühine nägemus, millesse üheskoos uskuda, miski, mis hoiaks mesilaspere koos. Kui see hakkab lagunema, lagub ka sülem laiali. See on tuntavalt olemas olnud kogu taasiseseisvusaja vältel, kuid nüüd on see vaevu tajutav. Inimesed ei tea enam, millesse uskuda. Pole enam liidreid, kes selle alusmõtte usutavalt sõnastaksid. Kõik see suurendab kollektiivset ängi, kibestumist ja peataolekut. Elu on kinni jooksnud, ümberringi valitseb mitteloominguline kaos. Toru küll niriseb, aga kõri on umbes. Summ tiksub loogeldes loojangu poole.

Nii vaikimine kui karjumine on protest millegi suurema vastu. Dialoog inimeste vahel on katkenud, kes möirgab tühjusesse, kes vaatab aknast välja. Sellises maailmas on jäänud õieti ainult kaks jutupunkti – joomine ja vananemine. Millegipärast on need kaks nähtust Eestis ehmatavalt sarnased. Selle asemel, et elust rõõmu tunda, joovad inimesed siin end kurjaks, vaeseks ja haigeks. Ja eestlane vananeb enam-vähem sama algo­ritmi järgi. Vananemine ei ole Eestis protsess, see on paratamatu diagnoos. Eesti ei kuulu nende väheste privilegeeritud riikide klubisse, kus vananemine on väärikas. Seetõttu ei ole meil enam kuigivõrd ka vanu tarku mehi. Eestist on saamas vanade kurjade meeste riik.

Küsime nüüd, mis on selle põhjus, mispärast vajus maailma kõige targem rahvas sellisesse mülkasse? Tarkus ei loe, kui puudub usk. Usu jõud on määratu, kuid inimene ei tea enam, millesse uskuda. Selleks on vaja teenäitajaid, kes meie usu sõnastavad. See, millesse usume, muutub «Eestiks» alles paarikümne aasta pärast. Vahel kulub selleks mitu inimpõlve. Usk ei ole ratsionaalne, see on seotud üldinimliku ja hingeliselt kirgastava müüdiga. Just seetõttu on seal varjul loovat jõudu, mida ei ole võimalik ammutada argisest ja ratsionaalsest maailmast. Jakob Hurda ettekuulutus «Kui me ei saa suureks arvult, siis saagem suureks vaimult» on laetud vanatestamentliku jõuga. Tal polnud mingit mõistuspärast alust seda väita. Selline mõte eiras senise ajaloo loogikat. See oli prohvetlik nägemus maailmast, mida veel ei olnud.