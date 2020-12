Kui tekib sadam, ilmuvad laevad

Eesti väikesadamate võrgustik on viimastel aastatel jõudsalt arenenud ning kunagine unistus, et iga 30 meremiili tagant võiks rannikul ja saartel leiduda üks korralik külalissadam, hakkab teoks saama. Sel sügisel lõppevast Interregi Eesti-Läti piiriülesest koostööprogrammist rahastati kaheksa Eesti saarte ja lääneranniku väikesadama ehitust või rekonstrueerimist, uued väikesadamad valmisid Varblas, Väratis ja Kõigustes. Omanike initsiatiivil ning teistest toetusmeetmetest on korrastatud sadamaid mujalgi, näiteks Alliklepa Harjumaal ja Haldi Hiiumaal.