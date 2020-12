Režissöör Henrik Evertsson korraldas ekspeditsiooni Estonia vrakile 2019. septembris, leides laeva kerest mitu auku, kuid rikkudes sellega hauarahulepingut, mille eest on ta Rootsis antud kohtu alla. FOTO: Kaader Filmist «estonia – Leid, Mis Muudab Kõike»

Eesti Ohutusjuurdluse Keskus (OJK) leiab, et adekvaatse hinnangu andmiseks parvlaeva Estonia kerest leitud seni dokumenteerimata vigastustele on vajalikud allveetööd. Sama meelt on ka Soome ja Rootsi ohutusjuurdluse asutused.