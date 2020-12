Nokia plaanib 5G nimel kasumikahingut

«Meie jaoks on tehnoloogia liidrikoht nii oluline, et oleme valmis järgmisel aastal ohverdama veidi kasumlikkust. Meie kulutused 5G tootearendusse tulevad järgmisel aastal sadade miljonite eurode võrra suuremad, kui olid sel aastal,» ütles 1. augustil Nokia tegevjuhi ametikohale asunud Pekka Lundmark kolmapäeval ettevõtte uut strateegia tutvustades.

Ta lisas, et kesine kasumlikkus on tingitud ka tugevast konkurentsist, eriti USAs. Sealne suuruselt teine telekomioperaator Verizon on hakanud üha rohkem ja rohkem viienda generatsiooni raadiotehnoloogiaseadmeid ostma Ericssonilt ja Samsungilt, mistõttu on Nokia positsioon nõrgenenud.