Kohal on uue kontingendi (BKN-08) eelgrupp, kellele on vaja üle anda varustus, ülesanded ning tutvustada baasi ja selles kehtivaid reegleid. Lisaks peavad «vanad» jalaväelased tegema «uutele» tutvustuspatrulle – et oleks selge, milline näeb välja teenistus väljaspool baasi, milline on keskkond, kus tuleb hakata patrullima jne.