Hispaania avas monumendi koroona vastases sõjas langenud meedikutele

Kuigi Hispaanias on koroonaviirusega nakatumise määr praeguseks rohkem kui poole madalam Eesti omast (arvud on vastavalt 220 uut nakatunut 100 000 elaniku kohta viimase kahe nädala jooksul neil ja 453,1 meil), olid nad üks tõsisemalt pihta saanud riike kevadise laine ajal ning kannatasid rohkem ka sügise alguses. Covid-19sse on surnud 48 596 hispaanlast.