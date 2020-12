Vaatamata koroonaviiruse pandeemia laienemisele ja riikide majandusnäitajate halvenemisele püstitavad USA börsid uusi rekordeid. Kolmapäeval kerkisid rekordtasemele kõik kolm USA aktsiaturgude peamist börsiindeksit. Aasta algusest on indeks S&P 500 kerkinud 15 protsenti, peamiselt tehnoloogiasektorit iseloomustav Nasdaqi koondindeks koguni 42 protsenti. Ülespoole rühivad ka muu maailma aktsiaturud.

Need on värskeimad näited börsipalavikust ning aktsiaturgudel küsitakse üha rohkem, kas börsimull on nüüd käes ja valmis lõhkema.