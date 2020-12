Eesti lühiuudised

Maksu- ja tolliametit hakkab vedama Olympicu eksjuht

Maksu- ja tolliameti peadirektorina alustab avaliku konkursi tulemusena 4. jaanuaril tööd Madis Jääger (pildil). Uus juht on uuele ametikohale asudes enda jaoks sõnastanud kolm suurt eesmärki: «Oluline on tõsta Eesti inimeste arusaamist maksude tasumise vajalikkusest ja seeläbi suurendada igaühe valmisolekut makse maksta, hoida maksu- ja tollitöötajate sihid selged ja motivatsioon kõrgel ning tagada, et ameti pakutavate avalike teenuste kasutamine oleks digiajastu standardite kohaselt kõrgel tasemel.» Jääger juhtis aastatel 2010–2018 börsiettevõtet Olympic Entertainment Group. PM

Pakiteatekelmid püüavad inimestelt raha välja petta

Postiettevõtte Omniva teatel levivad petusõnumid, kus pealtnäha Eesti Posti või Omniva nimel palutakse klientidel tasuda saabunud paki eest. E-kiri tuleb näiliselt Omnivalt, kuid kirja saatjaks on tundmatu aadress. Postiettevõtte teatel on tegemist pettusega ning seepärast on soovitatav jälgida, milliselt meiliaadressilt teade saabub. Kui tegu on võõra aadressiga, tuleks kindlasti sõnumi avamisest või linkidele klõpsamisest hoiduda. Omniva domeen on «omniva.ee» ning õiged kirjad saabuvad meiliaadressilt lõpuga @omniva.ee. PM

30 500 inimest elas mullu absoluutses vaesuses, st nende leibkonna koosseisu arvestav kuu sissetulek oli väiksem kui 221 eurot.

Vähiliit sai seni suurima eraannetuse

Ettevõtja Olav Miil tegi Eesti Vähiliidule 100 000 euro suuruse annetuse, mis on selle tegevusajaloo suurim eraannetus. «Oleme väga liigutatud vähiliidule nii olulise toetuse eest! See on uskumatu, et Eestis on nii suure südamega inimesi,» teatas liit. Sel aastal on vähiliidu prioriteet osta mammograafiabussi nüüdisaegne 3D-mammograaf, et jätkuksid rinnavähi sõeluuringud väikelinnades.

10 aasta jooksul on vähiliidu bussis käinud uuringutel üle 70 000 naise, kellest 298-l on avastatud rinnavähk. 85 protsendil on avastatud vähk varajases staadiumis ja tänu sellele on neid saadud edukalt ravida. Mammograafiabuss hakkab tööle 2021. aasta kevadel. PM

President kuulutas välja jahirahu