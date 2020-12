Suurnimede kukutaja

Lewandowski valituks osutumine polnud sugugi üllatav, sest ta võitis tänavu kõik trofeed, mis kandikul pakkuda olid. Tema väravate toel triumfeeris poolaka koduklubi Müncheni Bayern nii Saksamaa kõrgliigas, kohalikus karikasarjas kui ka superkarikas. Lisaks tehti puhas töö Euroopas, kus tõsteti pea kohale Meistrite liiga ja UEFA superkarika võidutrofee. Bayern peab suuresti tänama just Lewandowskit, kelle jalast, peast või mõnes muust kehaosast sündis kõikides sarjades enam kui kolmandik väravaid. Kokku jäi tema arvele 55 tabamust, millega oli ta selgelt kõige teravam ründejõud maailmas. 32-aastase Lewandowski hoog pole raugenud ka tänavu ning ta soovib sarnast edu korrata tuleval aastal. Näis, mida on selle kohta öelda eelnevalt mainitud Ronaldol ja Messil. Varem on emb-kumb ühe aasta ebaedu järel kiiresti korrektiive teinud. Näis, kas ajalugu kordub või jääb Lewandowski troonile kauemaks.