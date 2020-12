Kindlameelne inimesetundja

Psühholoogist ema ja tema kolleegide tööd suvelaagrites pealt näinud poiss valis hiljem Tartu Ülikoolis ka psühholoogia eriala. Seal tegi ta teaduskraadid ning jätkas järeldoktori tööga mainekas Stanfordi Ülikoolis USAs. Ta on uurinud just seda, mida praeguse kriisi ajal meile kõige rohkem vaja on: emotsionaalse tähelepanu ning emotsioonide reguleerimise mehhanisme, üldisemaid otsustamise ja mõjutamise protsesse ning nende tundmise praktilisi rakendusvõimalusi.