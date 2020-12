Evelyn Kaldoja: miks eurooplane ei paljune?

Maailma rahvastik on kasvanud 7,8 miljardini ja jõuab ennustuste järgi 2050. aastaks 9,9 miljardini. Homo sapiens pole väljasuremisohus – ta paljuneb ja sööb teisi liike välja katastroofilises tempos.

Selles valguses on kahtlane, kas tänu aiva paremale toidule ja meditsiinile järjest kauem ja tervemana elav Euroopa peaks end majandama kõrge iibe püramiidskeemi abil. Eriti kui vaadata, kuidas eurooplaste ülejääk on sajandeid rohutirtsudena võõrastele maadele suundunud. Veel 20. sajandi keskel emigreerusid näiteks hollandlased seetõttu Kanadasse ja Lõuna-Aafrikasse. Ka eesti külad Venemaal, Abhaasias ja Krimmis ei tekkinud maadeavastamise lustist, vaid sellest, et meid sai ühel hetkel rohkem, kui kodune pind toita jõudis.