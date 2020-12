Kas Kalev/Cramo ja Pärnu Sadam saavad ka minimatši võitja välja selgitada?

Lõunanaabrite lätlastega kahasse peetava korvpalliliiga Eesti-alagruppi juhivad selge edumaaga BC Kalev/Cramo ja Pärnu Sadam. Ajakava tahtel pidas Kalev VTB Ühisliiga kõrvalt kaks viimast kodust mängu just pärnakatega ning pole välistatud, et kokku saadakse ka pühapäeval Rakveres. See oleks omamoodi sümboolne.