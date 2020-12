Proteiin ja porgandid

Tellijale

Ma pole põhimõtteline vegan, kuid taimsest toidust pean väga lugu. Ning mu tutvuskonnas on peaaegu rügemendi jagu loomsest kraamist loobunud inimesi – kõik tervisest pakatavad, roosade põskedega energiapommid. Ülemäära suureks asjatundjaks teemas ma end siiski ei pea, niisiis lohistan luureretkele kaasa taimetoidumaailmaga ülihästi kursis oleva sõbranna.

Veganisöögikohti on Tallinna vanalinnas vaid mõni üksik ja tee leiavad sinna kuidagi väledamalt pigem välismaalasid. Samas võiks iga põhimõtteline «jänkutoidu» põlgur mõnes korraliku valikuga veganirestos ära käia. Pagari ja Laia tänava nurgal peituv Vegan Inspiratsioon sobib hästi. Iseäranis õdus pesa on täis rõõmsat maailmaparandajalikku vaibi, loovust ja vürtsikad aroome. Menüü on päris korralik, nii küsime nõu, mida võtta.

«Proteiinikauss on lemmar kindlasti,» soovitab positiivsusest pakatav Toomas. Tema on siin peakokk. Lisaks kiidetakse meile porgandisuppi ja taimset Tai karrit. Loomulikult tuleb proovida toorkooki! Joogiks võtame kannutäie ananassi-kookose teed. Magus eksootiline aroom viib mõtted Aasia puhkusereisile. Kann saab tühjaks, enne kui toidud söödud, aga meie suureks üllatuseks täidab see end ise. Kas ongi siin majas nii kena tava?