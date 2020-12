Rene Tammist: rohepöördega rikkaks riigiks

Detsembris 2015 seadsid Pariisis 196 riiki sihiks püüelda selle poole, et piirata maailma keskmise temperatuuri tõusu pikemas perspektiivis 1,5 kraadiga, igal juhul pidi see jääma tublisti alla kahe kraadi. Võib ju mõelda, et mis see kraad ette või taha tähendab, aga nii, nagu inimorganismile mõjub kõigest paarikraadine kehatemperatuuri tõus kehvasti, laastab palavik ka maailma ökosüsteemi. Tagajärjeks on looduskatastroofid, näljahädad ja ekspansiivsem rahvasteränne – kui nimetada vaid mõned ohud.