Eesti on olnud pea aasta aega ÜRO Julgeolekunõukogu liige. See tähendab, et oleme tegelenud paljude küsimustega, mis pole meie tavapäraste välis- ja julgeolekupoliitika teemade seas esiplaanil olnud, kirjutavad Eesti asjur Aafrika Liidu juures Tanel Sepp ja diplomaat Eesti esinduses ÜRO juures Anneli Lepp.