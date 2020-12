Elatisvõlgnike olukorda leevendatakse laste arvelt

Senise süsteemi järgi on lahku läinud perekondades miinimumelatiseks pool alampalka – tänavu 292 eurot kuus ühe lapse kohta. See on justiitsministeeriumi väitel ebaõiglane eriti madalapalgaliste elatisemaksjate jaoks, tõestuseks rohked, aeganõudvad ja keerukad kohtuvaidlused.

«Kehtiva elatise süsteemi ebaõiglus tulenebki suuresti asjaolust, et mitmetel juhtudel peab lahus elav vanem elatise kaudu lisaks lapsele üleval ka teist lapsevanemat, eriti kui lapsi on rohkem ja last peamiselt kasvatavale vanemale laekuvad sotsiaaltoetused sellest tulenevalt suuremad. Mõlemad vanemad on kohustatud oma lapsi ülal pidama,» kommenteeris justiitsministeeriumi avalike suhete nõunik Kertu Laadoga.