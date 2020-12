Nunnad peavad katku ajal pidu

Muusikali «Nunnad hoos» dramaturgia on nimelt skemaatiline ja etteaimatav, täis populaarkultuurist tuntud klišeesid. Eks ole saalis istudes muidugi tore, kui kõik etenduse käigus tehtud ennustused täppi lähevad, ent lavastuse kohta see head ei ütle. Kui publikule on selgitatud nunnakloostri kehva majanduslikku seisu ning seejärel näidatud energiapommist diskolaulja Delorise (Tanja Mihhailova-Saar) saabumist kloostrisse, pole keeruline järeldada, et küllap aitab viimane nunnad hädast välja. Samamoodi lubab näiteks Delorise ja kohmetu politseiniku Eddie (Rasmus Kull) esimene (taas)kohtumine üsna täpselt ennustada, kuhu nende suhe välja viib.