Härra peaminister, istume teiega siin Stenbocki majas, et enne aastaarvu vahetumist arutada muljeid lõppevast aastast. Oli keeruline aeg ning pole ilmselt kahtlustki, et 2020. aastat jääb iseloomustama sõna «koroonaviirus». Kuidas see teie elu muutnud on?

Ma olen sellega täiesti päri, et see aasta on olnud ülikeeruline. See on kindlasti olnud koroonašoki aasta ja vaadates täna järgnevat aastat usun ma, et see tuleb parem ja helgem ning seda põhjusel, et meil on täna võimalus loota vaktsiinidele, ja meil on kogemus, mis sellel aastal saime.