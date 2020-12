Abielureferendum ajas Isamaa liikmed tülli

Juhani Jaeger ütles oma algatuse kohta, et see on üleskutse sisekaemuseks. Nimelt, kui Isamaa Parempoolsete ühenduse liige on valmis koos Reformierakonna, sotside ja Eesti 200 abielureferendumit takistama, peaks ta kirjutama alla erakonnast lahkumise avaldusele.