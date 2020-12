Veel nakkavam koroonaviiruse tüvi ohustab Eestit

Sotsiaalminister Tanel Kiige (KE) sõnul on olukord pinev. «Igasugust uut infot Covid-19 kohta tuleb võtta väga tõsiselt. Praegu võib öelda, et uue tüve kohta on küsimusi rohkem kui vastuseid.»

Viroloogiaprofessor Irja Lutsari sõnul on küsimärke tõesti palju. «Praegu ei ole teada, et uus tüvi raskemaid sümptomeid põhjustaks. Selle kohta ilmunud teadusartiklis kirjeldati, et on olemas üks mutatsioon, mis teeb viiruse paremini rakkudesse minevaks,» sõnas Lutsar, kelle sõnul ei tähenda see automaatselt viiruse hõlpsamat levimist inimeselt inimesele.