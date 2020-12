Elukaaslast peksnud Odini sõdalase kriminaalasi avati uuesti

Sama abiprokurör pälvis hiljuti avalikkuse tähelepanu sellega, et lõpetas oportuniteedimäärusega kriminaalmenetluse Viljandi linnavolikogu liikme Valter Vaha suhtes, kes ründas tänavu veebruari alguses Tallinnas Balti jaama lähedal meest, peksis teda ja urineeris tema peale. Juhtivprokurör Saskia Kask kasutas oma õigust ning tühistas oma alluva määruse. Kask leidis, et avalik menetlushuvi on olemas, kuna kuritegu pandi toime eriti alandaval moel.