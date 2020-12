Rootsi ajateenijad kannatasid kiusu ja alandamist

Rootsi armee sõdurid Gotlandil laskeharjutusel. FOTO: Tom Little / afp / scanpix FOTO: TOM LITTLE/AFP/Scanpix

Kepihoobid kuklasse. Trampimine sõrmedel ja jalgadel. Naeruvääristamine. Alandavad seksuaalse alatooniga kommentaarid ja ahistamisele läbi sõrmede vaatamine. Hirmunuuksed öises kasarmus. See on vaid osa kogemustest, mille ajateenijad said kaasa ühest Rootsi sõjaväe eliitüksusest.