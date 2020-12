Tellijale

Helen Sildna, miks otsustasite loobuda TMW juhi ametist?

Et keskenduda ettevõtte juhtimisele, mis korraldab Tallinn Music Weeki.

Kaheteistkümne aastaga on TMW festival teinud läbi arvestatava arengukaare. Sõpruskonna entusiasmialgatusest on välja kasvanud tulemusi toov, rahvusvaheliselt hinnatud professionaalne organisatsioon, mis on talletanud nii teadmisi, oskusi kui võrgustikke. Elanud läbi arenguetappe ja ka kasvuraskusi.

Annan festivalijuhi positsiooni nüüd edasi, sest soovin juhtida organisatsiooni tervikut. Meie puhul ei ole festival ja seda korraldav ettevõte päris üks ja sama. Keskendun, et tugevdada vundamenti, millele festivalid TMW ja Station Narva ja teised projektid ehitatud on. See vundament on ettevõte Shiftworks.

Üldisemalt aga. Uskudes kultuurivaldkonna laiapõhjalisse mõjujõudu ühiskonnas, mis loob positiivseid muutusi nii sotsiaal-, haridus- ja majandusvaldkonnas kui ka rahvusvahelistes suhetes, olen juurelnud, mis on see barjäär, kuhu takerdume, sest näen, et kasutamata võimalusi on palju.

Ja mis on see barjäär?

Arvan, et kultuurivaldkonna järgmise arenguhüppe võti peitub juhtimiskvaliteedi teadlikus arendamises. Lisaks aga ka erinevate tugikompetentside – finantsist turunduse ja õigusalaste teadmisteni – tõusus. Just seetõttu oli avatud konkurss ka meie jaoks põhimõtteline valik – me peame suutma häid inimesi valdkonda juurde tuua. Valdkonna arenguhüppe võimalus on võimekates organisatsioonides ja ettevõtetes, mis suudavad ka loojatele uusi võimalusi leida.

Ise asusin juhtimist teadlikult õppima, liitudes 2019 Aalto EE programmiga «Business of Culture». Tõsiselt kvaliteetne programm kultuurijuhtidele, millesarnast varem maailmas ei olnudki. Sellise arenguhüppe lävel on kultuurivaldkonnad ka mujal Euroopas, mitte vaid Eestis. Midagi on õhus. Koroona-aasta suunab me tähelepanu selgelt tugevama vundamendi, sisukama koostöö ja ambitsioonikama visiooni vajaduse järele kultuurivaldkondades üle maailma.

Kui palju ikkagi jääte seotuks TMW festivaliga?

Juhtides ettevõtet, mille aastasest tegevusest ja eelarvest üle 50 protsendi moodustab TMW, olen ma strateegilistes küsimustes endiselt kohal. TMW puhul on need teemad visioon, arengusuunad ja sõnumid, rahastus ja partnersuhted, rahvusvahelised suhted. Millest plaanin end välja lülitada, on iganädalane festivalitiimi ja protsesside operatiivjuhtimine, korralduslikud küsimused.