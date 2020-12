Harju maakohus otsustas sel nädalal, et Andres ja Oleg Sõnajala firma Energia Agentuur peab maksma vanale äripartnerile Eurowind Holding Inc. osaluse müügist võlgu olnud raha veerand miljonit eurot pluss viiviseid enam kui 60 000 euro ulatuses. Andres Sõnajalg jäi kohtuotsust kommenteerides napisõnaliseks. «[See on] osanikevaheline vaidlus,» ütles Sõnajalg ning kinnitas, et neil on plaanis kohtuotsus kindlasti edasi kaevata. Vastaspoole esindaja advokaat Tuuve Tiivel ei kommenteerinud samuti lugu lähemalt.