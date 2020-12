Liba-TransferWise pettis ohvrilt välja 182 000 eurot

Tellijale

Briti ajalehe The Telegraph finantsnõustaja Katie Morley kirjutas, et lugeja L.R. oli müünud Amsterdamis väikese korteri, kus ta oli mõned aastad elanud.

«Olen 66-aastane pensionär ja tundsin, et oleks aeg pöörduda tagasi Ühendkuningriiki oma pojale ja noorele perekonnale lähemale,» kirjutas ohver, kellel oli vaja konverteerida korteri müügist saadud 182 000 eurot naelteks.

Poeg soovitas tal kasutada TransferWise’i, kus sellised tehingud on kõige soodsamad. Poeg aitas tal ka ülekannet teha, aga siis nägi, et tehing on pikemat aega ootel. Kuna tegemist oli suure summaga, soovis kirjutaja tehingut kinnitada, mistõttu guugeldas ta TransferWise’i klienditeenindust ja helistas sinna.

Telefoni võttis vastu mees, kes nimetas ennast Brianiks ning ütles, et tema on edaspidi selle tehingu klienditeenindaja. Briani sõnul oli ülekanne olnud ootel liiga kaua, mistõttu tuleb see katkestada ning otsast alustada.