Sergei Metlev: flamenko põhiseaduse ümber

Mööduva aasta Eesti kõige populaarsem tekst pole mitte mõni raamat, vaid põhiseadus. Selle on auklikuks lugenud kõik avaliku diskussiooni osalised. Sealt on tulnud nagu küllusesarvest ideid oma seisukohtade põlistamiseks ja võõraste mahategemiseks. Kuid kas see kasutusviis vastab riigi alusdokumendi vaimule?