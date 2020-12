Kalev/Cramo peremehetses, Tarvalt vägev võitlus, Pärnu ei pidanud pingele vastu

«Mehed mängisid «tšerez ne mogu», nagu on see tuntud venekeelne väljend (sobiv eestikeelne vaste «hüppasid üle oma varju» – toim),» kiitis Tarva peatreener Juris Umbraško hoolealuste esitust poolfinaalis. «Sellistes mängudes loeb vaimutugevus ja tahtmine. Aga ka mitu asja, mille kallal oleme töötanud, toimisid. Esitasime üsna maksimumilähedase partii, tore, et see juhtus õigel ajal.»