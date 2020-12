Kuidas on muutunud Eesti elanike tervisekäitumine?

Kümme aastat võib üksikisikule tunduda igavikuna, aga rahvastiku tervisekäitumine muutub selle ajaga vähe. Küll on kasvanud Confido erakliiniku juhi Kadi Lamboti (pildil) sõnul inimeste terviseteadlikkus. «Tõsi, mitte kõigil ühtemoodi. Info on vabalt kättesaadav, aga vaid osa oskab suurest infomahust välja sõeluda kasulikud terad ja need enda kasuks tööle panna,» räägib ta.

Tervisearengu instituudi toitumisuuringute juhi Eha Nurga sõnul läheb eestlaste söömine küll tasapisi, aga samm-sammult siiski paremaks. «Kümme aastat tagasi jättis hommikusöögi söömata neljandik, nüüd viiendik täiskasvanutest.» Päeva esimesel poolel söömine annab energiat kogu päevaks, uimasus kaob, lisaks ei teki õhtupoolikul suuri isusid. «Olukorda, kus tahaks kohe midagi magusat, muidu läheb silme ees mustaks,» selgitab Nurk. «Teine mure on see, et siis kiputakse ka üle sööma, sest kõht on liiga tühi.»