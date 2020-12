Maailma efektiivseim jätkusuutmatu haridussüsteem

Aastal 2020 saanuks Eesti hariduselust päris ilusa foto. Sest foto on moment­ülesvõte, eks. Klõps tulnuks teha mõnel sellisel hetkel, mil koroona rutiini ei häirinud. Oleme ju maailma absoluutses tipus nii PISA testi tulemuste järgi (see mõõdik pole täiuslik, aga kaugeltki mitte ka täiesti sisutu) kui ka võrdsete võimaluste tagamises. Eesti on teiste riikidega võrreldes väga egalitaarne ja sotsiaal-majanduslik taust mõjutab haridust vähe. Pisut mõruma muigega võiks aga ka öelda, et meil on maailma efektiivseim koolisüsteem – väga odavalt toodame enam-vähem maailma parimat haridustoodet ja -teenust (selline dehumaniseeriv sõnastus on siin kohane, sest väidetu on ka ise dehumaniseeriv).