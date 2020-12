Maarja Vaino: positiivsuse türanniast

Tellijale

Jõulud on üks aasta helgemaid ja rõõmurikkamaid tähtpäevi. Suguvõsad saavad kokku, valitseb pühalik harmoonia ning sotsiaalmeedias jagatakse üksteise võidu pilte, kus peal on õnnelikult naeratavad inimesed. Iseenesest on tore, et selline ideaalkuvand on olemas, sest eks harmoonia ja õnnetunne ole inimhingele vajalik kosutus.

Kuna tänavu on jõulud teistsugused – lähedased ja sõbrad ei pruugi tavalisel kombel kohtuda ning harmooniast on asi kaugel, sest nii mõnigi on kaotanud töö või sissetuleku –, võiks vahelduseks küsida: kas õnnelik olemine pole äkki üle tähtsustatud?