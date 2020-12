Tarmo Pikner: armastusega tähetolmust

Auhindu jagatakse ka elusale ja eluta loodusele, kuigi see on inimkätega loodud. Pärjatud saavad parimad majad, maastikud ja metsad. Lausa lust oli vaadata arhitektuuripreemiate jagamisel ilmsiks tulnud silmailu. Nimetagem vaid mõned: Eesti suurim avaliku ruumi puitehitis Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskus või eri ajastute tööstusarhitektuuri koondav Fotografiska, aga ka Soorebasest elektripost ja Sõrve puukuur. Ja kui väheste vahenditega saadi hakkama Vastseliina piiskopilinnuse väliala korrastamisel! Kõik on maailmatasemel inimloome ja mul on tõsine soovitus: tutvustada meedias meie parimat loomingut, sest koroonaajal ei julgeta ju eriti liikuda, et kõike ise üle vaadata. Meie korrastatud avalik ruum nõuab avalikustamist. Alustada võiks kõigi maakonnakeskuste tutvustamisest (Elva linna moonid!), mis said üleriigilise programmi rahastusega tehtud.